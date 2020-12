UN LABEL « CAPITALE FRANÇAISE DE LA CULTURE »

Le nouveau label « Capitale française de la culture », piloté et financé par le ministère de la Culture, a pour objectif de mettre en valeur le dynamisme et l’attractivité des territoires afin d’encourager et de soutenir les collectivités qui font le choix de la culture. Le projet retenu bénéficiera d’une dotation de 1 million d’euros. Ainsi, tous les deux ans, une commune ou un groupement de communes de 20 000 à 200 000 habitants sera distinguée pour son soutien à la création, sa valorisation du patrimoine, sa transmission artistique et culturelle, la mobilisation de ses habitants et l’implication des artistes et acteurs culturels du territoire. Des critères tels que le caractère innovant du projet, son rayonnement culturel au plan national et international seront exigés par un jury de sélection composé, entre autres, de représentants des professionnels du monde culturel, de spécialistes ou acteurs du développement culturel des collectivités et/ou du tourisme culturel. Le label sera attribué pour une durée d’un an, et une première Capitale sera désignée en mars 2021. ■