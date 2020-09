UN MANÈGE QUI JOUE LA DIVERSITÉ

Le Manège, scène nationale-Reims accueille le projet « 100 % mouvement », dédié à la danse, au cirque et aux arts de la marionnette. Avant-Scènes a fourni et installé un système d’éclairage polyvalent constitué d’une série de projecteurs Chauvet Professional. En collaboration avec Cédric Barbillat, régisseur lumière du Manège, le prestataire a complété l’équipement de cette enceinte de 1 000 places avec 16 Colorado, deux Quad Zoom, six Maverick MK1 Spot et 10 Maverick MK2 Wash. Bien que ces projecteurs soient destinés à être déplacés pour répondre aux besoins du lieu, ils sont le plus souvent positionnés sur le grill du cirque afin d’offrir une couverture et une flexibilité maximales. ■