Un mémento santé pour les jeunes actifs

Partant du constat que les jeunes qui démarrent sur le marché du travail sont davantage exposés aux risques et aux accidents du travail du fait de leur faible expérience en matière de santé et de sécurité au travail et qu’ils méconnaissent leur environnement de travail, le ministère du Travail et l’Institut national de recherche en santé au travail (INRST) ont conçu un mémento qui leur est destiné. La rédaction de ce mémento s’inscrit dans le cadre du Plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels. L’objectif est d’encourager les gestes et les comportements sûrs le plus tôt possible, en amont de l’entrée dans le milieu professionnel. L’ensemble des entreprises accueillantes et des jeunes en formation professionnelle ou qui démarrent dans la vie active sont concernés, qu’ils soient stagiaires, apprentis, lycéens dans des établissements professionnels, nouveaux embauchés. ■

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/sante-au-travail-memento-a-destination-des-jeunes-en-formation-professionnelle