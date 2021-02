UN NOËL 2020 RAYONNANT

Pour les illuminations des Hauts-de-France, One Events Live a été sollicité par les villes d’Arras, de Saint-Omer, de Comines et de Béthune. Un regain d’activité qui a nécessité le déploiement de 426 projecteurs Starway et Halto et d’installations sonores complémentaires aux systèmes permanents composées d’enceintes JBL, d’amplificateurs Crown associés à des consoles Soundcraft Ui. ■