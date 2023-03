Un nouveau distributeur pour Obsidian Control Systems

Obsidian Control Systems annonce que MTG (More Than Group), un fournisseur d’équipements audiovisuels situé en Belgique, a été nommé distributeur exclusif des produits Obsidian en Belgique et au Luxembourg. L’accord de distribution est effectif depuis le 1er janvier 2023. Le co-fondateur de MTG, Micha Meijer, est un acteur de l’industrie de l’éclairage depuis plus de trois décennies. Il a occupé des postes d’opérateur/programmeur d’éclairage, de technicien et de concepteur. L’entreprise dessert l’ensemble du marché, s’adressant à la fois aux sociétés de location et aux revendeurs.

Partager : Facebook

Twitter

LinkedIn

Skype

WhatsApp