Les marques ACE AUDIO, ANCHOR AUDIO, ITEC, OPTIKINETICS, TECNARE et WORK y sont représentées pour les produits suivants :

Sonorisations portables autonomes

Pupitres de conférences en plexi mais aussi

Pupitres de conférences amplifiés ou encore

Pupitres de conférences réglables à la hauteur de l’orateur

Amplificateurs

Enceintes acoustiques

Accessoires en ligne 100V

Mélangeurs

Matrices audio

Processeurs numérques

Baies de rackage

Micros et produits divers.

Une petite équipe pour un grand service. Nous mettons tout en œuvre pour vous satisfaire et vous aider dans la réalisation de vos projets.

Merci à tous ceux qui nous suivent depuis plus de 30 ans et merci à ceux qui sont venus frapper à notre porte depuis peu. Notre plus grande réussite est de vous satisfaire. Contactez-nous à info@easycomaudio.fr ou au 04.67.27.27.76.