Dans le cadre de l’émission interreligieuse consacrée au patrimoine et à l’architecture, enregistrée pour France 2 depuis le Collège des Bernardins, 16 découpes LED multispectrales Ovation Rêve E-3 avec leurs optiques 15°/30° de Chauvet Professional et la console MQ250M Stadium de ChamSys ont été utilisées pour éclairer le plateau télé. En écho à l’inauguration de Notre-Dame de Paris, cette émission rendait hommage à l’héritage culturel et religieux de la France. Une production signée France TV Studios, avec Damien Pirolli à la réalisation, Georges Krystkowiak à la direction de la photo et Baptiste Arnaud-Benaïs, Gaffer, et Lumex pour la mise à disposition des moyens techniques.