Le mardi 24 mars 2026, l’entreprise Prozic organise à Portet-sur-Garonne la première édition de l’Occi-Show, un salon consacré au son, à l’éclairage scénique, au DJing et à la production musicale. L’événement se tiendra de 10h à 20h dans le showroom de l’enseigne et réunira, sur une journée, des professionnels du spectacle, de l’événementiel et de la création sonore, ainsi qu’une trentaine de marques du secteur.

Les visiteurs pourront découvrir les nouveautés de l’année, assister à des démonstrations et échanger directement avec les représentants des marques. Une scène centrale accueillera des présentations techniques toutes les trente minutes, tandis que chaque marque disposera d’un espace d’exposition permanent. Des rendez-vous individuels pourront également être réservés afin d’étudier un projet, comparer des solutions ou demander une démonstration ciblée.

Tout au long de la journée, des animations et performances permettront de tester les équipements en situation, dans un cadre accessible et propice aux échanges. Le matin, deux DJ mixeront sur différents contrôleurs en démonstration et partageront leurs conseils. L’après-midi, un groupe de musiciens prendra le relais afin de mettre à l’épreuve microphones et systèmes de sonorisation dans des conditions proches de la scène.

Infos pratiques

Mardi 24 mars 2026

De 10h à 20h

Prozic – 113 Ancienne Route Impériale, Portet-sur-Garonne

Entrée gratuite

05 82 95 07 10