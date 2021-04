UN SÉJOUR LUMINEUX

Au pied de la tour Eiffel, l’hôtel Pullman a célébré l’événement « Time for love » à l’occasion de la dernière Saint-Valentin. En plus de leur nuit d’hôtel, accompagné d’un dîner gastronomique, les clients ont assisté à un concert en direct, retransmis en streaming dans chaque chambre. La succursale parisienne du prestataire technique Production 85 a imaginé, grâce à une sélection de projecteurs Starway, une mise en lumière composée de 16 barres de LEDs Ariane 1430FC qui illuminaient la façade extérieure, tandis que huit Servo Color 4K et six Servo BWS 10R dynamisaient l’image de la scène pour son streaming en direct. ■