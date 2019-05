UN SUB 15” DE 36 CM DE HAUTEUR CHEZ VOICE-ACOUSTIC

Le fabricant allemand présente le Paveosub-115/115sp, le plus compact 15” jamais produit (54 x 57 cm au sol et 36 cm de haut, pour 27 kg, avec l’ampli). Il s’intègre discrètement et peut aussi s’accrocher (points en M20). Une housse de protection optionnelle permet des utilisations en plein air. Le Paveosub comprend un HP néodyme à bobine 4” qui accepte 1 000 W AES. Trois anneaux de démodulation intégrés à l’aimant garantissent une très faible distorsion. Un ampli intégré de 4 000 W permet de relier un second sub en cascade et deux têtes large bande. Un processeur interne assure le traitement des retards et de filtrer en IRR et FIR. L’entrée se réalise en Dante, AES EBU, AES67 ou analogique. ■