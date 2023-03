Une aide en faveur de l’embauche de jeunes alternants

Suivant un décret publié au Journal officiel du 30 décembre 2022, les employeurs d’apprentis et de salariés de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation peuvent percevoir une aide exceptionnelle de 6 000 € maximum.

Cette aide, versée mensuellement et automatiquement avant le paiement du salaire, est cumulable avec les aides spécifiques pour les apprentis en situation de handicap et devrait être prorogée jusqu’à la fin du quinquennat. Sont concernés les contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, avec des salariés de moins de 30 ans préparant un diplôme, un titre équivalant ou un certificat de qualification professionnelle, d’au plus le niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (bac+5). Toutes les entreprises, y compris les associations, peuvent en bénéficier.

Aucune condition n’est requise sauf pour les entreprises dont les effectifs sont supérieurs à 250 salariés : au 31 décembre 2024, elles devront avoir atteint au moins 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leur effectif salarié total annuel, dont au moins 3 % d’alternants, tout en ayant connu une progression de 10 % d’alternants comparativement à l’effectif salarié annuel relevant de ces catégories au 31 décembre 2023. Si ces objectifs ne sont pas atteints, les sommes perçues devront être remboursées.

Cette aide couvre 100 % du salaire d’un apprenti de moins de 18 ans, 50 % de celui d’un contrat de professionnalisation, 70 % du salaire d’un apprenti de 18 à 20 ans révolus et 40 % pour un contrat de professionnalisation, respectivement 60 % et 50 % du salaire d’un apprenti et d’un contrat de professionnalisation de 21 à 25 ans révolus et près de 30 % du salaire d’un apprenti et d’un contrat de professionnalisation de 26 ans et plus.