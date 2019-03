UNE AIDE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE

La loi du 5 septembre 2018 sur l’avenir professionnel prévoit que les apprentis pourront bénéficier d’un coup de pouce pour préparer les épreuves du permis de conduire de catégorie B. Le décret du 3 janvier 2019 en précise les conditions d’attribution : l’aide, de 500 € maximum quel que soit le montant des frais engagés, sera attribuée une fois et sera cumulable avec les autres aides que l’apprenti peut percevoir par ailleurs. Pour en bénéficier, il faut être âgé d’au moins 18 ans, être en cours d’exécution d’un contrat d’apprentissage et être engagé dans la préparation des épreuves du permis de conduire des véhicules de la catégorie B. La demande, à transmettre au CFA où est inscrit l’apprenti, sera rédigée sur papier libre et signée par l’apprenti, comportera la copie d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un devis ou d’une facture de l’école de conduite datant de moins de douze mois. C’est le CFA qui versera l’aide à l’apprenti ou à l’école de conduite, le remboursement étant à réclamer auprès de l’Agence de services et de paiement. ■