UNE AIDE POUR LES AIDES À L’EMBAUCHE !

Grâce à L’Agence France Entrepreneur (AFE), vous ne serez plus perdu dans le labyrinthe des aides à l’embauche. Cet organisme a concocté et mis en ligne un récapitulatif des aides à l’embauche à l’adresse : www.afecreation.fr/ pid12676/tableau-recapitulatif.html Présentés sous la forme d’un tableau, les différents dispositifs existants ainsi que les conditions d’obtention, les procédures à suivre et le montant des aides sont listés. On y trouve tout sur les emplois francs, la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires, les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, les aides à l’embauche de personnes handicapées, les exonérations de charges sociales patronales dans les zones de restructuration de la défense (ZRD) et dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) ou encore les aides à l’embauche dans les DOM-TOM. ■