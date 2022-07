Une belle décoration

Au Baobab Kfé d’Arras, la conception et l’installation complète de la sonorisation, signée JBL, a été confiée à One Events Live. Une douzaine d’enceintes Control 23-1 complétées par un subwoofer SB2210 pour le renfort des basses fréquences ont été installées. Leur amplification est assurée en Crown avec trois XLI 1500 et un XLS 1502. La gestion des zones et leurs traitements individuels sont contrôlés par deux processeurs programmables Soundweb London BLU50 de BSS, équipés pour le contrôle de platines de commande murales Contrio EC-4BV et EC-8BV. L’éclairage extérieur en a profité aussi pour afficher de nouvelles couleurs grâce à neuf FullKolor HD de Starway. ■