Une belle transformation

À Bayonne, le stade Jean-Dauger a modernisé ses infrastructures. La tribune AB Etxea s’est dotée d’une installation sonore, vidéo et réseau IP, réalisée par Eventlive Group. La diffusion de sécurité est assurée par des enceintes JBL All Weather, dont 14 x AW566, 3 x AW525 et 21 x AWC62, amplifiées par 20 modules d’amplification ASL V500 regroupés dans cinq châssis V2000. La distribution du signal sur réseau Dante est sécurisée par un routeur ASL VIPEDIA 12 PRO. La sonorisation de confort complète le système par huit subwoofers JBL SRX828S amplifiés par deux amplificateurs Crown DCI 41250N. À l’intérieur de la tribune, les loges et espaces partenaires sont gérés par des enceintes JBL Control 29AV. ■