UNE CAMPAGNE POUR LA RÉVISION DU DÉCRET « SON »

La campagne #LiveEnDanger, lancée par le Prodiss, la Sacem et Agi SON, a pour objet de demander la révision du décret « Son », (n° 2017-1244 du 7 août 2017) relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, en vigueur depuis le 1er octobre. L’idée, via un kit de communication et une pétition mis en ligne, est d’alerter les professionnels et le public sur les conséquences de ce nouveau décret et de demander la réouverture de la concertation, ainsi que l’instauration d’une période transitoire « afin de permettre la mise au point des outils adéquats et de faciliter l’équipement des lieux de diffusion ». ■