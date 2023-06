Une convention de partenariat entre l’Urssaf et la DGFiP

Signée conjointement par le directeur général de l’Urssaf et le directeur général des Finances Publiques, cette convention de partenariat vise à généraliser l’accueil commun DGFiP/Urssaf des travailleurs indépendants sur l’ensemble du territoire. L’idée est d’améliorer les services qui peuvent leur être rendus en facilitant leurs démarches via un point de contact unique permettant de répondre à leurs demandes sur les volets fiscal et social.

Ainsi, les demandes fiscales des indépendants seront prises en charge par l’Urssaf dans ses accueils, par des agents formés de façon à répondre ou à accompagner les demandes les plus simples, et à orienter vers les sites des impôts pour les demandes plus complexes. Enfin, les usagers pourront se voir proposer des rendez-vous communs pour les situations spécifiques en cas de difficultés, pour des délais de paiements, de création d’entreprise…