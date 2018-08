UNE ÉGLISE DU SUD-OUEST EN APG

Prestataire de service et intégrateur audiovisuel partenaire d’APG, annonce la réalisation de l’équipement sonore de l’église Saint Jean-Baptiste à Saint-Jean-de-Luz. La société a mis en œuvre une diffusion répartie basée sur les enceintes colonnes à directivité contrôlée APG MC2C16, modèle historique de la marque et connu pour sa clarté et son intelligibilité, en particulier dans les sites sportifs et les lieux de culte. En complément, pas moins de trente-huit enceintes d’installation coaxiales ultra compactes MX0 viennent renforcer le système principal tout en respectant une discrétion optimale. ■