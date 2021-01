UNE HISTOIRE DE L’AMPLIFICATION

Le 106, scène des musiques actuelles de Rouen, proposera une rétrospective des techniques d’amplification développées au cours des cinq dernières décennies. Comment les musiques amplifiées se sont-elles transformées grâce à la maîtrise progressive des systèmes sonores et à la création d’écrins adaptés à ces musiques ? Et qu’a permis l’amplification en matière de qualité d’écoute, de vie sociale et économique ? Les progrès techniques ont-ils intégré la question des risques auditifs ? Deux jours de rencontres professionnelles sont prévus les 3 et 4 février à Rouen. Au programme, des communications universitaires, des tables rondes, une démonstration comparative de cinq systèmes des années 1950 à aujourd’hui et des ateliers pratiques permettant l’utilisation des matériels. ■

Pour plus d’informations, contactez Thomas Biberon : 06 17 51 87 87 ou thomas.biberon@le106.com