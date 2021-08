UNE IDENTITÉ INDÉPENDANTE POUR LIGHSHARK

En 2017, LightShark a proposé des produits de niveau intermédiaire non limités. LightShark contrôle jusqu’à huit univers DMX et plus de 4 000 canaux. La gamme comprend trois produits, simples à utiliser et d’un excellent rapport qualité-prix : le LS-1, une console physique avec faders et commandes rotatives assignables, le LS-Core, plus abordable, qui a le même logiciel de contrôle d’éclairage et le même traitement mais sans la console, et le LS-Wing, un contrôleur matériel Open Sound Control (OSC), qui peut être configuré dans trois modes différents pour s’adapter à différentes applications. Initialement intégrés à la gamme Workpro, ils forment désormais une gamme autonome sous le nom de LightShark ■