UNE IMAGE QUI A DU SENS

La ville d’Arras (Pas-de-Calais) a choisi la façade de son théâtre et de son beffroi pour s’adresser au plus grand nombre, avec le message « Restons unis, merci » qui s’affiche en grands caractères sur la place la plus fréquentée de la ville. Le prestataire One Events Live a trouvé une solution adaptée en termes de budget, de rapidité d’installation et d’efficacité. Deux projecteurs d’images Kepler 350 de Halto ont été installés. L’un de manière éphémère pour la projection sur le beffroi et l’autre en installation permanente sur le théâtre, ce qui permettra d’illustrer la façade en fonction de l’agenda culturel et festif. ■