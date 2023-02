Une indemnité carburant pour les travailleurs modestes

La remise à la pompe de 10 centimes d’euro par litre pour tous sur les carburants s’étant arrêtée le 31 décembre 2022, une indemnité carburant d’un montant de 100 € a pris le relais début janvier 2023. Elle est prévue d’être versée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes, qui utilisent leur véhicule pour aller travailler. Pour en bénéficier, le salarié doit disposer d’un revenu fiscal annuel de référence par part inférieur à 14 700 €, soit 1 314 € nets/mois pour une personne seule, 3 285 € nets/mois pour un couple avec un enfant, 3 285 € nets/mois pour une personne seule avec deux enfants, 3 941 € nets/mois pour un couple avec deux enfants, 5 255 € nets/mois pour un couple avec trois enfants.

Cette indemnité est versée par personne et non par foyer, chaque membre d’un couple qui utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail pouvant ainsi recevoir une aide de 100 €. Cette aide représente environ de 10 centimes d’euro par litre sur l’année pour une personne qui parcourt en moyenne 12 000 km/an. Pour bénéficier de cette indemnité, il faut obligatoirement en faire la demande en complétant le formulaire sur le site impots.gouv.fr et remplir une attestation sur l’honneur indiquant que vous utilisez votre véhicule pour aller travailler.

L’aide de 100 € sera ensuite directement versée sur le compte bancaire que vous avez communiqué à l’administration fiscale, sans démarche supplémentaire de votre part. ■