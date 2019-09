UNE MATRICE NUMÉRIQUE COMPATIBLE

RTS Odin est un système intercom évolutif tenant dans un boîtier compact de 1U. En fonction des besoins, une unité peut passer de 16 à 128 ports. Un maximum de huit Odin peut être interconnecté via une liaison optique, créant ainsi une matrice pouvant aller jusqu’à 1 024 ports. Le nombre total de ports sous licence peut être attribué librement à tout matériel à partir du moment où le type de port est compatible Odin. Enfin, le panneau avant a été conçu comme alternative optionnelle à AZedit, permettant à l’utilisateur de prendre en charge les tâches d’installation et de configuration les plus courantes, directement via la face avant de l’appareil. ■