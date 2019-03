UNE MISE À JOUR DE VOTRE CLAVIER XPRESS

Sonos a mis en place un correctif de sécurité sur sa plateforme. Dans certain cas, notamment, si votre clavier xPress est doté d’une ancienne version de firmware, des dysfonctionnements peuvent survenir. Parmi les nouveautés apportées par cette mise à jour, la possibilité d’assigner des favoris spécifiques à un seul clavier et de définir un ordre de lecture, le contrôle du volume d’un seul équipement ou de tout un groupe d’équipements Sonos et la liberté de créer des « scènes » personnalisées regroupant des équipements de la marque spécifiques, avec réglages du volume et écoute des favoris sélectionnés. ■

