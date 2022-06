Une plateforme de veille juridique et administrative pour les professionnels du spectacle vivant

Artcena, le Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre installé à Paris, lance une plateforme de veille juridique et administrative destinée aux professionnels du spectacle vivant, qui s’appelle « Artcena juridique ».

Cette nouvelle plateforme propose un suivi de l’actualité juridique du secteur et des études de cas sur la législation du spectacle : le droit du travail, la fiscalité, la paie et les cotisations, les droits d’auteur, les contrats. Il existe aussi des modèles précis pour rédiger des contrats. Toutefois, ce n’est pas gratuit. Pour accéder à ces informations, il faudra payer un abonnement annuel. Un tarif de lancement et un prix spécial compagnie ont été mis en place. ■

Plus d’informations sur www.artcena.fr/artcena-juridique