Dibsteur est une application gratuite, offrant une solution complète pour la distribution et la gestion de musique en ligne. Elle permet aux artistes et labels de toucher un large public en diffusant leur création sur les principales plateformes de streaming, telles que Spotify, Apple Music, ou encore Deezer. Dibsteur accompagne les artistes à chaque étape, avec un service de hotline française réactif et disponible pour répondre à leurs questions et les aider dans leur parcours. La solution permet aux artistes de percevoir jusqu’à 100 % de leurs royalties, et de bénéficier de services additionnels pour accélérer le développement de leur carrière artistique.

