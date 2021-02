UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR CERTAINS DEMANDEURS D’EMPLOI

Une aide exceptionnelle garantissant un revenu minimum de 900 € mensuels pour les mois de novembre 2020 à février 2021 va être versée aux travailleurs dits « précaires » – les « permittents », employés en extra dans l’hôtellerie, la restauration ou l’événementiel, les saison-niers, les intérimaires… –, qui sont particulièrement tou-chés par la baisse considérable du nombre de missions d’intérim et de CDD en raison de la crise sanitaire. Versée automatiquement, sans démarche à accomplir, cette aide va bénéficier aux personnes résidant sur le territoire national, inscrits comme demandeur d’emploi au cours d’un ou de plusieurs mois compris entre novembre 2020 et février 2021 inclus, ayant cumulé les contrats courts, travaillé au moins 60 % du temps en 2019 (au moins 138 jours) et n’ayant pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits, et ayant un niveau de ressources inférieur à 900 € par mois. Au total, 450 000 travailleurs précaires, dont 80 000 jeunes, devraient bénéficier de cette aide, dont le montant comblera la différence entre les revenus et le montant de 900 € nets mensuels. ■