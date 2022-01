Une prime pour certains demandeurs d’emplois de longue durée

Un décret du 30 octobre 2021 définit les modalités d’attribution de cette nouvelle aide financière exceptionnelle d’un montant de 1 000 €. Destinée à ceux parmi les 3 millions de demandeurs d’emploi de longue durée qui se forment en entreprise à un métier à forte demande de recrutement dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie et du bâtiment, cette prime est versée pour moitié en début de formation, le solde devant être réglé à l’issue. Pour en bénéficier, il faut être en recherche active d’emploi, n’avoir exercé aucune activité professionnelle pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois et débuter une formation entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022. ■