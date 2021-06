UNE QUARANTAINE OBLIGATOIRE POUR LES VOYAGEURS EN PROVENANCE DE CERTAINS PAYS

Depuis le 10 mai, la liste des pays en provenance desquels les voyageurs doivent être isolés à leur arrivée sur le territoire national a été élargie. Motif : un certain nombre de territoires sont estimés « à risque », en raison de la propagation préoccupante du virus et/ou de la présence de variants. Cet isolement d’une durée de dix jours concerne les voyageurs arrivant des pays suivants : Argentine, Bangladesh, Brésil, Chili, Emirats arabes unis, Guyane (motifs impérieux pour ce territoire), Afrique du Sud, Inde, Népal, Pakistan, Qatar, Sri Lanka et Turquie.

Par ailleurs, des mesures de contrôle renforcés sont instituées : restriction des motifs de déplacement et des personnes autorisées à voyager depuis ces pays aux seuls ressortissants nationaux et de l’Union européenne, exigences accrues pour les tests PCR, dont les résultats négatifs doivent dater de moins de 36 heures et obligation de réaliser un test antigénique à l’arrivée en France, avant de quitter l’aéroport. En cas de non-respect de l’isolement, la personne est passible d’une amende de 1 000 €, qui peut être portée à 1 500 € en cas de récidive. Pour toute information, appelez le : 0 800 130 000. ■