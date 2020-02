UNE SALLE EN AUDIO FULL HARMAN

La Halle Verrière, lieu de création et de diffusion culturelle pluridisciplinaire situé sur l’ancien site verrier de Meisenthal (Moselle), accueille de nombreux groupes et créateurs de musique. Sa salle de concert a été reconstruite et un système de diffusion line array JBL VTX a été installé, composé de 2 x huit VTX-A8 en façade plus quatre en front-fill, 12 subwoofers VTX-B18 montés en cardio, 12 retours de scène VTX-M22, une amplification Crown comprenant trois VRack 4 et huit amplificateurs I-Tech 4X3500 HD, un processeur programmable BSS BLU806 pour la distribution du signal sur réseau Dante, un logiciel Flux Pure Analyzer pour le contrôle, deux consoles Vi3000 en façade et retour, et des microphones AKG C414. Une installation maîtrisée par Produc-Son. ■