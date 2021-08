UNE SALLE POLYVALENTE

A Vergt (Dordogne), l’Atrium convient pour une utilisation aussi bien en salle de cinéma, avec un son Dolby, qu’en salle de spectacles, avec une sonorisation de confort pour les manifestations associatives. Le prestataire ATC a installé deux systèmes de sonorisation JBL : un système de diffusion cinéma composé de trois enceintes 3722N, un subwoofer 4642A et huit enceintes surround 9310, amplifié et traité par trois amplificateurs cinéma DSI SA4, plus une sonorisation de confort assurée par deux enceintes colonne CBT70-1, dotée d’une amplification Crown XTI1002 et d’un processeur Zone Pro 641 avec commandes murales ZC2-EU de DBX. Côté lumière, 10 PCKolor de Starway pilotés par une table LS-1 de Work assurent l’éclairage de face. ■