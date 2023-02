Une soirée privée en Starway

À l’occasion d’une soirée privée de remise de récompense non loin des Champs-Élysées, Teklive, prestataire spécialisé dans le son et la lumière, a mis en valeur cet événement avec des produits Starway, notamment trente-cinq Starmedia 2.6, trente-six Boxkolor, quatre Pckolor et un Vx1000. Teklive propose et organise des séminaires, des concerts, tout événement privé ou public. ■