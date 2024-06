Les systèmes DXT 4000 et DXT 3000 offrent une solution polyvalente pour les installations de petites et moyennes tailles. Certifiée selon les normes EN 54-16 et EN 54-4, la série DXT comprend le système DXT 4000 monté en rack et le DXT 3000 mural, conçus pour les applications qui exigent un système d’alarme vocale certifié et fiable.