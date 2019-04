UNIVERS SONS PRÉSENTE ULTIMATE 7 PAR UNIVERSAL AUDIO

Le bundle UAD Ultimate 7 inclut 99 plug-ins développés par UA et transforme votre séquenceur logiciel en un studio analogique virtuel. Ces Interfaces audio permettent d’enregistrer au travers de la collection de plug-ins UAD – comprenant des égaliseurs, compresseurs, réverbes, magnétophones vintage – avec une latence presque nulle, quelle que soit la taille du buffer de votre logiciel audio et sans surcharger les ressources CPU de votre ordinateur. Le bundle UAD Ultimate 7 est fourni avec les cartes UAD-2 PCIe Octo Ultimate 7, UAD-2 Satellite Thunderbolt Octo Ultimate 7 et UAD-2 Live Rack Ultimate. ■