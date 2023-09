Solid State Logic annonce une mise à jour logiciel pour ses consoles Live et pour Solsa. La version 5.2 comprend le contrôle intégré du système de diffusion immersif d&b Soundscape et apporte des améliorations à la fonctionnalité rehearsal and recorder. Le logiciel V5.2 souligne l’engagement permanent de la société à maintenir ses produits SSL Live à jour.