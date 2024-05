Ce câble USB CC 3.2 Gen 2×2 premium Klotz est conçu pour des transferts de données très rapides et pour la recharge d’ordinateurs portables, de téléphones mobiles, de tablettes et d’autres appareils mobiles. Il supporte les transferts de données jusqu’à 20 Gbit/s et la recharge avec un courant jusqu’à 5 A. Il permet également des transferts d’images jusqu’à la résolution 4K@60 Hz Ultra HD et des transferts audio. La gaine extérieure en PVC, robuste mais très flexible, et le double blindage offrent une protection contre les perturbations extérieures. Le câble USB-CC est rétrocompatible avec les spécifications USB précédentes, tout en atteignant au maximum le taux de transfert de la spécification correspondante.