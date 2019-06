VARI-LITE AU MONDIAL DU TATOUAGE

Pour sa 9e édition, le Mondial du tatouage a réuni à la Grande Halle de La Villette 420 tatoueurs venus du monde entier et quelque 30 000 visiteurs. Moment incontournable du salon, les concours ont rassemblé les professionnels et le public, avec 25 trophées remis aux meilleurs artistes sur une scène qui accueillait concerts et chorégraphies. Le salon a fait appel à une conception lumière signée Tristan Szylobryt pour Light&Day dans une prestation technique gérée par Novelty. L’occasion pour Tristan de tester le VL10 de Vari-Lite avec six machines exploitées sur les multiples facettes des shows, entre spectacle, concert, théâtre et événement. ■