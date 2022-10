Vari-Lite prend en charge de GDTF

GDTF (General Device Type Format) est une norme industrielle pour les profils de luminaires de divertissement, conçue comme une définition unifiée pour l’échange de données. La prise en charge du format GDTF est assurée chez Vari dans tous les luminaires et consoles actuellement commercialisés, y compris le VL3600 Profile IP récemment lancé, la série Acclaim LED et des consoles exécutant le logiciel Neo ou ZerOS. La fonctionnalité est incluse dans ZerOS 7.13 et le sera également dans la mise à jour logicielle Neo 4.0. Les clients peuvent utiliser l’outil en ligne GDTF Builder pour créer des profils pour tous les appareils tiers, et les profils GDTF peuvent être téléchargés à partir de GDTF Share. ■