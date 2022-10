Vari-Lite VL3600 Profile IP

Le VL3600 Profile IP est un projecteur à haut rendement IP65, d’un poids et une taille comparables à des luminaires similaires non résistants aux intempéries. Il est parfait pour les tournées, la télévision, les stades ainsi que les grands théâtres. La source monochrome de 1 000 W produit 85 000 lumens. Grâce à un système de mélange chromatique CMJ+CTO, il produit une large gamme de couleurs riches. Avec des filtres d’amélioration de l’IRC et de correction, les couleurs sont magnifiquement rendues sur scène ou devant la caméra. Le VL3600 Profile IP comprend la roue d’animation exclusive VL*FX, ainsi que des roues de gobos, un double prisme et un frost, un iris, un zoom et une mise au point. ■