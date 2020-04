VARI-LITE VL5LED WASH

#varilite

Sa source lumineuse RVBALC en est l’un des points forts. On pourrait aussi citer ses lames frontales Dichro*fusion, inspirées du VL5, qui permettent une diff usion douce et ajustable de la lumière, complétée d’un jeu de LEDs indépendant de la source qui éclaire les lame d’une couleur distincte. A un IRC supérieur à 90, une température de couleur de 2 700 à 7 000 K et un angle de faisceau réglable de 10 à 40°, il ajoute un minus green ajustable avec le CTO ainsi que des presets de couleurs calibrées. Il se commande en DMX, RDM, Art-Net et sACN. Trois modes de ventilation sont proposés, standard, studio et whisper, soit aussi silencieux qu’un soupir. Le VL5LED Wash est désormais disponible. ■