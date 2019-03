VB AUDIO : APRÈS LA BANANE, LA PATATE

Voicemeeter 8 (baptisée Potato) complète sa série avec une application de console virtuelle qui propose 5 E/S physiques et 3 E/S virtuelles pour connecter plus de périphériques audio et assurer le contrôle de tout type de flux de travail (désormais de 44,1 kHz à 192 kHz).

Cette version offre de nouveaux pilotes audio virtuels pour toute la série (Voicemeeter Standard et Voicemeeter Banana) destinés à être plus fiables, avec une charge de processeur optimale et entièrement compatible avec toutes les versions de Windows. Voicemeeter installe également des pilotes Asio virtuels pour connecter des stations de travail 32 et 64 bits et un pilote d’insertion Asio virtuel afin de traiter les entrées pré-fader avec tous les plugs VST.■