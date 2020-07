VECTORWORKS, MA LIGHTING ET ROBE ANNONCENT LA RECONNAISSANCE DU DIN SPEC 15800 POUR LE GDTF

Le DIN, l’Institut allemand de normalisation, valide le DIN SPEC 15800 en tant que norme ouverte pour l’industrie mondiale du divertissement. Un DIN SPEC est un document qui spécifie les exigences pour les produits, services et/ou processus. Il permet d’établir et de diffuser rapidement et facilement des solutions sur un marché. Un fichier GDTF contient la géométrie, les attributs et les capacités réelles de l’appareil. Le but du fichier est de refléter les composantes physiques réelles des projecteurs et de donner les informations nécessaires à leur contrôle. L’énorme atout du GDTF est la possibilité d’échange de données des appareils entre les pupitres lumière et les logiciels de prévisualisation CAO et 3D. ■