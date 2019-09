Vendôme 5 ou 8

Il faut dire qu’elle a beaucoup de qualités : Vendôme s’intègre dans la philosophie générale d’Active Audio, qui conçoit ses produits en associant esthétique et confort d’installation. Largement personnalisable grâce à de nombreuses options de finition, elle est également facile d’installation grâce à un système de fixation intégré. Elle peut être parée de placages en bois précieux, vernie au tampon en pores creux ou pleins, revêtue d’un glaçage ou d’une peinture laquée, Active Audio

travaillant avec des partenaires artisans en mesure de créer une esthétique unique.

CINQ OU HUIT POUCES

Vendôme se décline en deux modèles, 5 ou 8”, et peut être fournie en 100 V. Elle intègre un filtre passif qui lui permet d’être directement raccordée à un ampli, sans traitement. Pour résumer, on peut dire que Vendôme résulte de l’union de la diffusion pro à celle de la haute fidélité, bref une enceinte hi-fi avec des composants d’enceinte professionnelle. Sa large bande passante assure une superbe tenue dans les graves, associée à la puissance d’une enceinte de sonorisation. Pour donner un coup de boost à ce produit, dont le lancement avait été discret, Active Audio a fait appel à un grand monsieur du design sonore et de l’installation complexe, Eric Grandmougin. En qualité de responsable marketing et support client pour Active Audio, il apporte une réflexion permanente aux préoccupations des intégrateurs.