VERS UNE CONSOLE VIRTUELLE COMPLÈTE

SSL poursuit son développement de contrôleurs de plugins avec l’UC1, qui offre une gestion multifonction simultanée des plugins SSL Native Channel Strip 2 et Bus Compressor 2.L’UC1 est dotée d’un mixeur plug-in SSL 360°, qui permet d’accéder et de contrôler les canaux et compresseurs de bus avec une vue d’ensemble de la console virtuelle. Des licences complètes pour les plugins SSL Native Channel Strip 2 et Bus Compressor 2 sont incluses avec l’UC1. Channel Strip 2 est basé sur la modélisation numérique des courbes d’égalisation et de dynamique de la console XL 9000 K SuperAnalogue. La V2 ajoute les algorithmes propriétaires de SSL et la possibilité de déclencher la compression en sidechain par une source externe. ■