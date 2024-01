Vers une transition écoresponsable

Chaillot – Théâtre national de la Danse opère actuellement la rénovation de la salle Jean Vilar. Ces travaux s’inscrivent dans une volonté d’amélioration des consommations énergétiques et de modernisation des outils scénographiques, avec le renouvellement des projecteurs existants pour une transition vers les technologies LED. Le parc est constitué de projecteurs traditionnels Robert Juliat, dont la série de découpes halogènes 1 kW 600 SX. Une partie de ces dernières a été convertie à la LED grâce aux modules Sully, choisis en version blanc fixe chaud (650SX WW) et en version quatre couleurs (650SX 4C). Ils ont été conseillés et fournis par So What & Co, distributeur agréé Robert Juliat.