De nouvelles fonctionnalités sont proposées pour cette application de simulation acoustique 3D, facilitant la prédiction précise des performances acoustiques et mécaniques des systèmes sonores JBL. Dorénavant, vous pouvez importer les données de position des enceintes des conceptions Venue Synthesis directement dans le moteur audio immersif FLUX:: SPAT Revolution. Les enceintes JBL AE Compact ont été ajoutées à la bibliothèque de produits. Une fonction améliorée permet désormais d’importer directement des segments de ligne dans les fichiers DXF. Affichez simultanément la géométrie de la salle dans l’axe et hors axe pour une enceinte sélectionnée dans les vues Autosplay et SPL sur distance.