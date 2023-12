Vista 3 R4 contient plus de 200 améliorations et nouvelles caractéristiques. Voici quelques-unes des principales nouveautés. Prise en charge du protocole vidéo Newtek NDI. Prise en charge d’Ableton Link. Link peut être trouvé dans plus de 200 plateformes à travers une gamme de produits, y compris les contrôleurs DJ, les pistes de clics et les serveurs de médias.