Version actualisée du HD 660S2 de Sennheiser

Sur l’ensemble du spectre de fréquences, le HD 660S2 est doté d’une conduction optimisée du flux d’air autour du transducteur, et d’une bobine mobile affinée. L’expérience globale est plus harmonieuse et plus chaleureuse que celle du HD 660S original, grâce à la réduction de l’écart entre les pics et les creux sélectionnés. L’impédance de 30 ohms correspond à celle du HD 600 et du HD 650. Les coussinets et le rembourrage de l’arceau assurent une distance optimale avec l’oreille, la souplesse modifiée de la membrane du transducteur abaisse la fréquence de résonance à 70 Hz et garantit ainsi des basses puissantes. Le HD 660S2 peut se connecter aux sources classiques comme aux plus modernes.

