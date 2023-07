Passion cabaret

Située à Contes, commune de l’arrière-pays niçois, la villa Cyriel est dédiée au spectacle et à l’événementiel. Accueillant dans un environnement paisible événements d’entreprises, mariages et fêtes diverses, le site compte depuis 2018 un nouvel atout, son spectacle de cabaret avec douze artistes sur scène. À l’affiche du vendredi au dimanche, il perpétue ce genre patrimonial en le mariant aux technologies du spectacle.

Nous sommes accueillis sur place par André de Zordo, le propriétaire des lieux, et Kieran Carlin, le régisseur général.

Depuis son adolescence, Kieran sait qui souhaite travailler dans le spectacle. Curieux de cet univers, il s’implique très tôt à Nice dans le théâtre, où il s’intéresse au travail des techniciens. Après le bac, il s’oriente vers des études d’audiovisuel tout en intervenant au casino Ruhl en tant que technicien plateau, déjà dans l’univers du cabaret. Ses connaissances en lumière se développent, asservis, pupitrage, encodage…

Il est tellement sollicité par l’environnement professionnel qu’il choisit de mettre un terme à ses études. Au casino Ruhl, il réalise la création d’un spectacle et rencontre Sandra Vandezande, chorégraphe et compagne d’Éric Leblon, artiste qui recherche un technicien pour l’accompagner en tournée et sur la création du cabaret Victoria Palace. Défi relevé. Et depuis, si ce n’est la parenthèse qu’il s’est accordée en rejoignant pendant 18 mois les équipes du Puy du Fou, Kieran est tout à la fois régisseur général et créateur lumière et vidéo du Victoria Palace. Intermittent, il intervient aussi pour divers prestataires tels que Novelty, MPM, Dushow ou BLive, ainsi que pour des troupes de cabaret itinérantes.

SONO Mag : Comment s’articule une saison du cabaret ?

K. C. : Le cabaret joue de septembre à début juillet. Quinze jours de résidence au mois d’août sont ensuite réservés pour monter le spectacle de la saison suivante, inédit à hauteur d’au moins 80 % dans son contenu, et avec une rotation d’environ 50 % des artistes.

Pendant ces 15 jours, cinq sont prévus pour la création du spectacle avec les artistes, les cinq nuits étant consacrées à la création lumière et à un début d’encodage. Deux jours sont ensuite réservés à la production des médias vidéo et le temps restant permet de finaliser l’ensemble. Trois jours sont enfin consacrés à l’automatisation des commandes.

Après différents filages, avec et sans costumes, je gère les premiers spectacles en public avec les commandes sur time code et manuelles, pour valider le déroulement. Après quelques dates, l’ensemble du spectacle est finalisé.

La régie

Kieran assure environ 50% des dates en exploitation, ainsi que l’ensemble des opérations de modification du déroulement. Deux autres techniciens ont été formés pour pouvoir relayer Kieran lorsqu’il est absent. Un seul technicien suffit en régie pour assurer le spectacle, donc la lumière, la vidéo, le son et la machinerie.