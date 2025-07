Situé en région Auvergne-Rhône-Alpes, le Parc des Oiseaux est un parc animalier entièrement dédié aux oiseaux. Les visiteurs peuvent y découvrir une grande variété d’espèces, dont certaines sont parmi les plus rares au monde. En plus des visites, le site offre un programme de préservation ainsi que des spectacles.

Lors des Nuits du Parc, Groupe Novelty a mis en place un mapping vidéo couvrant 17 000 m² sur un lac asséché, grâce à huit vidéoprojecteurs Barco UDX 20K en configuration double. Des Panasonic RZ120 (12 000 lm) et RZ770 (7 000 lm) ont été utilisés pour d’autres projections, ainsi que des Barco UDX 27K pour des effets spectaculaires. Plus de 100 projecteurs ont été déployés, incluant des PAR LED F1, SGM P5 et P6, Martin MAC Aura XIP, et Starway ZoomKolor, pour éclairer les scènes.

Le système audio, connecté en Dante, comprenait une quarantaine d’enceintes JBL étanches, assurant une expérience sonore homogène. Ce projet complexe a dû s’adapter aux conditions de terrain et aux défis climatiques, tout en intégrant une approche technique qui permettait de maintenir l’équilibre avec l’environnement naturel du parc. L’expérience immersive a permis une ouverture hivernale inédite, attirant les visiteurs sans perturber l’écosystème.

Vue principale : © Jean-Jacques Pauget

Autres vues : © Fabrice Oudin et 3WM